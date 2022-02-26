Захваченному россиянину дали поговорить с родителями: Да, мам, я в плену, мам – видео
26.02.2022, 00:37
Скриншот с видео
Сухопутные войска ВСУ показали видео с захваченным в плен российским оккупантом, который, по его словам, не знал, зачем его послали в Украину.
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Захватчику дали поговорить с его родителями по телефону.
Вот какой разговор состоялся у него со своей матерью.
- Да, мам, я в плену, мам.
- Как это?
- Так. На Украине в плену.
- А как ты туда попал-то?
- Сказали – едь на Украину. Мы поехали. Никто ничего не знал.
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