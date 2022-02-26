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Захваченному россиянину дали поговорить с родителями: Да, мам, я в плену, мам – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 00:37
Захваченному россиянину дали поговорить с родителями: Да, мам, я в плену, мам – видео - Фото
Скриншот с видео

Сухопутные войска ВСУ показали видео с захваченным в плен российским оккупантом, который, по его словам, не знал, зачем его послали в Украину.

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Захватчику дали поговорить с его родителями по телефону.

Вот какой разговор состоялся у него со своей матерью.

- Да, мам, я в плену, мам.

- Как это?

- Так. На Украине в плену.

- А как ты туда попал-то?

- Сказали – едь на Украину. Мы поехали. Никто ничего не знал.

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Вадим Ребрина
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Россия ВСУ война агрессия
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