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Пленный оккупант-росгвардеец рассказал, как хотел захватить Киев, а теперь "раскаивается"

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 21:58
Пленный оккупант-росгвардеец рассказал, как хотел захватить Киев, а теперь
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Пленный российский оккупант на видео рассказал, что хотел захватить Киев, а теперь "раскаялся". Видео опубликовано в ТГ-канале СБУ.

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Оккупант сообщил, что он родился в 1994 году в Прокопьевске Кемеровской области. В омоне росгвардии Новокузнецка – с 2018 года.

Росгвардия создана на основе внутренних войск МВД РФ, их тренируют для подавления беспорядков.

По словам российского оккупанта, 3 февраля 2022 года 80 омоновцев из Новокузнецка отправились в Кемерово. Там к ним присоединились местные омоновцы.

Пленный оккупант назвал имена всех своих командиров и подробно описал маршрут, по которому они двигались: до Смоленска, потом в беларуский Гомель, потом в село Новая Гребля, где поставили палатки.

"23-го было построение и нам довели, что будем захватывать Украину – прорываться через границу. После этого в ночь на 24-е услышали самолеты, стрельбу, взрывы", – сообщил пленный оккупант.

Омоновцы вошли в Украину утром "в уже зачищенный сектор". Беларуские солдаты их "беспрепятственно пропустили".

"Задача была – захватить Киев, выдвинуться туда и захватить", – рассказал оккупант и добавил, что им раздали георгиевские ленты и приказали нашить на шевроны.

"Заходили со стороны Чернобыля. Там уже было зачищено военными РФ. Продвинулись дальше – ближе к Киеву. Отдалились от военных. И по нам были выстрелы – из минометов, из гранатометов украинских войск. В этот момент, кто остался, кто ранен – спешились, начали открывать огонь в ответ. Затем закончились боеприпасы. Начали отступать. И в дальнейшем я попал в плен. В сделанном раскаиваюсь, сожалею. Призываю не делать этого российских военнослужащих, – не нападать на братские народы и жить дружно, мирно", – сказал российский оккупант.

Наталия Медведева
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