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Появилось видео допроса захваченного в плен российского оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 19:29
Появилось видео допроса захваченного в плен российского оккупанта - Фото
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Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео допроса захваченного в плен командира взвода российских оккупантов.

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- Что вам говорили командиры? С кем воевать идете?

- С Украиной.

- Зачем?

- Не могу знать.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под Черниговом украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ.

Вадим Ребрина
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война антон геращенко допрос
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