Появилось видео допроса захваченного в плен российского оккупанта
24.02.2022, 19:29
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Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео допроса захваченного в плен командира взвода российских оккупантов.
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- Что вам говорили командиры? С кем воевать идете?
- С Украиной.
- Зачем?
- Не могу знать.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под Черниговом украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ.
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