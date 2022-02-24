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Под Черниговом сдался целый взвод российских оккупантов – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 18:05
Под Черниговом сдался целый взвод российских оккупантов – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба ОК Север)

Под Черниговом украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ. Об этом в Facebook сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Российские оккупанты, столкнувшись с тотальным сопротивлением украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", – написал он.

Залужный опубликовал фото одного из пленных россиян. Это старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

Под Черниговом сдался целый взвод российских оккупантов – Залужный

По словам оккупанта, вчера российские военные узнали о наступлении на Украину, думали, что вернутся домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", – процитировал оккупанта Залужный.

  • Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российское наступление должно было стать быстрым, шоковым ударом, но сопротивление украинских сил сорвало этот план. 
  • Оккупационные войска России пытаются захватить стратегически важный объект – территорию Чернобыльской атомной электростанции. Это может обернуться для всей Европы экологической катастрофой. 
Вадим Ребрина
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ВСУ война чернигов Валерий Залужный
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