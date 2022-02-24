Под Черниговом сдался целый взвод российских оккупантов – Залужный
Под Черниговом украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ. Об этом в Facebook сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"Российские оккупанты, столкнувшись с тотальным сопротивлением украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", – написал он.
Залужный опубликовал фото одного из пленных россиян. Это старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.
По словам оккупанта, вчера российские военные узнали о наступлении на Украину, думали, что вернутся домой.
"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", – процитировал оккупанта Залужный.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российское наступление должно было стать быстрым, шоковым ударом, но сопротивление украинских сил сорвало этот план.
- Оккупационные войска России пытаются захватить стратегически важный объект – территорию Чернобыльской атомной электростанции. Это может обернуться для всей Европы экологической катастрофой.
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