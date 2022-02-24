Под Черниговом сдался целый взвод российских оккупантов – Залужный

Под Черниговом украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ. Об этом в Facebook сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Российские оккупанты, столкнувшись с тотальным сопротивлением украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", – написал он.

Залужный опубликовал фото одного из пленных россиян. Это старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

По словам оккупанта, вчера российские военные узнали о наступлении на Украину, думали, что вернутся домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", – процитировал оккупанта Залужный.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российское наступление должно было стать быстрым, шоковым ударом, но сопротивление украинских сил сорвало этот план.

Оккупационные войска России пытаются захватить стратегически важный объект – территорию Чернобыльской атомной электростанции. Это может обернуться для всей Европы экологической катастрофой.

Вадим Ребрина

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