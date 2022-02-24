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ОП: Шоковый удар у армии РФ не получился, идут позиционные бои

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:12
ОП: Шоковый удар у армии РФ не получился, идут позиционные бои - Фото
Скриншот с видео

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российское наступление должно было стать быстрым, шоковым ударом, но сопротивление украинских сил сорвало этот план. Об этом он сказал в своем видеообращении. 

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"Я считаю, что на сегодняшний день российская спецоперация... не выглядит так, как была задумана. То есть не получилось шокового удара, и сейчас идут позиционные бои практически по всей стране, по границе с РФ и Беларусью", – сказал Подоляк.

Вадим Ребрина
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