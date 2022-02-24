ОП: Шоковый удар у армии РФ не получился, идут позиционные бои

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российское наступление должно было стать быстрым, шоковым ударом, но сопротивление украинских сил сорвало этот план. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Я считаю, что на сегодняшний день российская спецоперация... не выглядит так, как была задумана. То есть не получилось шокового удара, и сейчас идут позиционные бои практически по всей стране, по границе с РФ и Беларусью", – сказал Подоляк.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Вадим Ребрина

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