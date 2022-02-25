Появилось видео обращения к матери пленного раненого российского оккупанта
25.02.2022, 18:43
Захваченный в плен раненый российский оккупант обратился к матери и родным. Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Телеграм.
"Рахметдинов Рафик Рушанович, 4 декабря 2002 года рождения, родился в Саратовской области, городе Петровске. Подразделение инженерно-саперной роты Ямпольского полка…", – рассказал о себе оккупант.
Ему предложили передать семье то, что он хотел бы им сказать.
- Тебе нужна война в Украине? – спросили пленного.
- Нет.
"Прошу отсылать это видео всем друзьям и знакомым в России! Пусть видят как Путин погнал на убой сыновей российских матерей", – написал Геращенко.
- Ранее были опубликованы видео с другими российскими оккупантами, захваченными в плен украинскими военными.
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