Появилось видео обращения к матери пленного раненого российского оккупанта

Захваченный в плен раненый российский оккупант обратился к матери и родным. Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Телеграм.

"Рахметдинов Рафик Рушанович, 4 декабря 2002 года рождения, родился в Саратовской области, городе Петровске. Подразделение инженерно-саперной роты Ямпольского полка…", – рассказал о себе оккупант.

Ему предложили передать семье то, что он хотел бы им сказать.

- Тебе нужна война в Украине? – спросили пленного.

- Нет.

"Прошу отсылать это видео всем друзьям и знакомым в России! Пусть видят как Путин погнал на убой сыновей российских матерей", – написал Геращенко.

Ранее были опубликованы видео с другими российскими оккупантами, захваченными в плен украинскими военными.

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Наталия Медведева

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