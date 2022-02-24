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"Вам тут не рады". Российский оккупант призвал своих "друзей" уходить из Украины: видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 22:28
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Сухопутные войска показали, как раненый российский оккупант говорит, что им в Украине не рады.

Раненый оккупант Телков Ю.С. говорит: "Друзья, уезжайте отсюда, вам тут не рады".

"Вам тут не рады". Российский оккупант призвал своих "друзей" уходить из Украины: видео

На вопрос, откуда он приехал, оккупант ответил, что из Нижнего Новгорода.

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Наталия Медведева
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