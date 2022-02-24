"Вам тут не рады". Российский оккупант призвал своих "друзей" уходить из Украины: видео
24.02.2022, 22:28
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Сухопутные войска показали, как раненый российский оккупант говорит, что им в Украине не рады.
Раненый оккупант Телков Ю.С. говорит: "Друзья, уезжайте отсюда, вам тут не рады".
На вопрос, откуда он приехал, оккупант ответил, что из Нижнего Новгорода.
- Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
- Украина разорвала дипотношения с РФ.
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