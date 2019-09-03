Закон о снятии депутатской неприкосновенности передали Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Закон о внесении изменений в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов подписан спикером Дмитрием Разумковым и отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится на сайте Рады.

Сегодня парламент принял закон о снятии депутатской неприкосновенности во втором чтении и в целом. За проголосовали 373 депутата, против - 0, воздержались - 3, не голосовали - 28

Законопроект №7203 был подан в парламент пятым президентом Петром Порошенко в октябре 2017 года.

Он предполагает изменение 80-й статьи Конституции: из нее будут исключены положения о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

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