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Законопроект о НАБУ, который обеспокоил послов G7, исчез из повестки дня. Уже есть замена

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 20:04
Законопроект о НАБУ, который обеспокоил послов G7, исчез из повестки дня. Уже есть замена - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховная Рада не будет рассматривать законопроект №7654 об изменениях в закон о Национальном антикоррупционном бюро, который раскритиковали послы G7, оппозиция и антикоррупционные организации. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк из Голоса.

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"Как и ожидалось, скандальный законопроект №7654 об искажении конкурса НАБУ исчез с повестки дня ближайшего пленарного заседания. Думаю, и вообще исчезнет", — написал он в Telegram вечером во вторник.

Собеседник в руководстве фракции Слуга народа подтвердил информацию Железняка. "Думаю, что мы отложим [законопроект] совсем", — сказал он LIGA.net.

Законопроект должен был снизить требования к политической независимости директора НАБУ. В случае его принятия власти могли бы "протащить" своего кандидата, не допустить ряд потенциальных участников к конкурсу или "взять на крючок" независимого директора Бюро.

Один из собеседников LIGA.net в руководстве Слуги народа заявил, что ключевая цель этого законопроекта – чтобы на конкурс не прошли "всякие рябошапки", которых своим голосом могут поддержать международные эксперты комиссии.

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Несмотря на то, что скандальный законопроект исчез с повестки дня, Слуга народа не оставляет попыток прописать ограничения для назначения директора НАБУ.

6 сентября в Раду внесли законопроект №8003, запрещающий участвовать в конкурсе лицам, которые после введения военного положения выезжали за границу "в личных целях" и находились там совокупно более 21 дня.

Главный автор законопроекта – лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Новый законопроект парламент намерен рассмотреть на этой неделе, сообщил LIGA.net один из руководителей Слуги народа. Причем документ планируется принять сразу за основу и в целом.

  • Срок полномочий предыдущего директора НАБУ Артема Сытника истек в апреле 2022 года. После этого Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.
  • Конкурс по избранию нового директора НАБУ должен начаться в конце сентября. В таком случае Бюро еще до конца года сможет получить нового руководителя.
Андрій Водяний, Юрій Смирнов, Марко Сировой
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верховная рада набу
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