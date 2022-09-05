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Послы G7 обеспокоены законопроектом "слуг" – видят риски для конкурса на руководителя НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 23:28
Послы G7 обеспокоены законопроектом
G7 (фото – depositphotos.com)

В Большой семерке отреагировали на законопроект, которым предлагается изменить требования к руководителям отдельных госорганов, что может повлиять на процедуру проведения конкурса на руководителя Национального антикоррупционного бюро.

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"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – сказано в сообщении послов Большой семерки.

Сегодня инициативу "слуг" рассмотрел Комитет по вопросам организации госвласти, главой которого является инициатор законопроекта.

В Центре противодействия коррупции отметили, что сейчас закон прямо запрещает подаваться на конкурс кандидатам, которые последние два года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Законопроектом №7654 предлагается отменить это условие – достаточно прекратить такую ​​деятельность прямо перед подачей на конкурс.

В ЦПК заявили, что "слуги" попытаются "протянуть" на должность "своего человека".

  • 23 июня Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных. Одним из требований было назначение глав НАБУ и САП.
Оксана Житнюк
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