Законопроект Зеленского о "ворах в законе". Есть реакция полиции

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

В Национальной полиции поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о преступных сообществах и "ворах в законе". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Новая статья уголовного кодекса даст возможность привлекать к ответственности лиц, которые в преступной среде имеют статус "воров в законе": санкция предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции также объяснили, что даст принятие этого законопроекта: "Во-первых, позволит правоохранителям эффективнее противодействовать организованной преступности. Во-вторых, автоматически сделает невозможными "дружественные визиты" воров в Украину. В-третьих, если они все же приедут, то у полиции будут законные основания привлечь их к уголовной ответственности".