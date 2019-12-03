Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Законопроект Зеленского о "ворах в законе". Есть реакция полиции

Законопроект Зеленского о "ворах в законе". Есть реакция полиции - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
03.12.2019, 13:30

В Нацполиции заявляют, что они принимали активное участие в разработке этого законопроекта, а также предложили определение понятия "вор в законе"

В Национальной полиции поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о преступных сообществах и "ворах в законе". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Новая статья уголовного кодекса даст возможность привлекать к ответственности лиц, которые в преступной среде имеют статус "воров в законе": санкция предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции также объяснили, что даст принятие этого законопроекта: "Во-первых, позволит правоохранителям эффективнее противодействовать организованной преступности. Во-вторых, автоматически сделает невозможными "дружественные визиты" воров в Украину. В-третьих, если они все же приедут, то у полиции будут законные основания привлечь их к уголовной ответственности".

  • 2 декабря Зеленский подал в Раду законопроект против "воров в законе".
Напишите нам
Владимир Зеленский криминальные авторитеты Нацполиция воры в законе преступные сообщества
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 