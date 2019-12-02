Зеленский подал в Раду законопроект против "воров в законе"

Владимир Зеленский (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о преступных сообществах и "ворах в законе". Текст законопроекта появился на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе"; также предлагается дать определение понятию "вора в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе"; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

15 ноября в Киеве задержали так называемого "вора в законе" по кличке "Лаша Очамчирский".

Ранее в Одесской области задержали еще одного "вора в законе" , которого до этого трижды выдворяли из страны и запрещали въезд.

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