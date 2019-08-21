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Аброськин: Крым оккупировали благодаря помощи "воров в законе"

Аброськин: Крым оккупировали благодаря помощи "воров в законе" - Фото
Вячеслав Аброськин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 11:15

Первый замглавы Нацполиции заявляет, что криминальные лидеры были и в крымской Верховной Раде, и в правительстве, и правоохранительных органах АРК

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что, по его информации, которую он получал в 2014 году, "воры в законе" содействовали оккупации Крыма Россией. Об этом он написал в Facebook.

Глава Нацполиции процитировал книгу Марка Галеотти "Воры", в которой тот написал, что глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов имеет преступное прошлое: "Считается, что Сергей Аксенов, премьер нового крымского региона, имеет "воровское" прошлое, а в 1990-е носил кличку Гоблин и был членом ОПГ "Сейлем".

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"Именно благодаря поддержке "воров в законе", а также лидеров преступных группировок, действовавших на то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокировки и захваты наших военных частей", - написал Аброськин. 

По словам первого замглавы Нацполиции, "воры в законе" были и в Верховной Раде АРК, и в правительстве, и в правоохранительных органах Крыма. 

Аброськин также предупредил о том, что лидеры преступных группировок укрепили свои позиции: "Они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны". 

Замглавы Нацполиции заявляет, что их преступное влияние распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступным путем, до контроля в сфере энергетики и добычи природных ресурсов.

Аброськин выразил надежду на то, что новый созыв Верховной Рады примет закон, который усилит ответственность для "воров в законе" и благодаря этому лидеры преступных группировок перестанут прибывать в Украину. 

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Нацполиция Вячеслав Аброськин криминал воры в законе
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