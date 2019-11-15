Полиция задержала "вора в законе": будут выдворять - видео

В Киеве задержали так называемого "вора в законе" по кличке "Лаша Очамчирский", который якобы намеревался контролировать деятельность преступных групп, занимающихся грабежами, вымогательством и похищением людей. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что в Украине его задерживали неоднократно, а до 2017 года он даже находился в международном розыске по подозрению в создании банды для похищения людей и отмывания средств. "В криминальной среде он выполняет роль "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран", - пояснили в полиции.

Нелегально проживая в Киеве, отмечают в полиции, фигурант, помимо создания и контроля преступных групп, также посещал "сходки" криминальных авторитетов. На одной из них его задержали в марте, после чего выдворили в Турцию и запретили въезд в Украину на три года. Вернулся в страну он путем незаконного пересечения границы, пояснили в Нацполиции. Сегодня его задержали на столичной Кольцевой дороге. Он доставлен в пункт временного пребывания, решается вопрос о принудительном выдворении задержанного.

Ранее в Одесской области задержали еще одного "вора в законе", которого до этого трижды выдворяли из страны и запрещали въезд.

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