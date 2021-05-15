UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Законы о растаможке евроблях вступили в силу

15.05.2021, 18:51
Законы о растаможке евроблях вступили в силу - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Законы о временном упрощении растаможивания импортируемых из Европы автомобилей вступили в силу. Они опубликованы в газете Верховной Рады Голос Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законы о вносят изменения в Налоговый (№1402-IX) и Таможенный (№1403-IX) кодексы.

Подержанные автомобили с датой выпуска более пяти лет назад, ввезенные в Украину до 31 декабря 2020 года, теперь облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя, и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, в большинстве случаев стоимость растаможивания не превысит 1000 евро.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Из льготного режима исключены транспортные средства для перевозки 10 и более человек и мотоциклы.

Льготный период продлится 180 дней с момента вступления законов в силу. Для участников АТО/ООС он составит 270 дней.

Под действие законов не попадают автомобили, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-агрессора или ввезены с временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также: Растаможка за 1000 евро: Рада снова легализовала евробляхи. На этот раз сработает? Разбор

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евробляха автомобиль растаможка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 