Залужный и команда. Ни у кого в Европе нет военного опыта такого масштаба – Резников

Опыта военного управления такого масштаба, который сейчас получает главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, нет ни у кого в Европе. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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"Можно сказать многое. Главное – это Воин, отвечающий уровню вызовов, стоящих перед Украиной. А они – огромные. <...> Хочу, чтобы все осознали. В Европе нет больше ни одного военачальника, имеющего опыт военного управления подобного масштаба. Ни одного! Во всем мире таких – единицы", – пишет глава Минобороны.

Резников также перечислил членов команды Залужного, командиров и Силы обороны:

→ замглавкома генерал-лейтенант Евгений Мойсюк;

→ замглавкома генерал-полковник Николай Балан;

→ начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала и все его офицеры;

→ командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, непосредственно отвечающий за оборону Киева и области;

→ генерал-лейтенант Александр Павлюк, который достойно встретил российское нашествие в зоне проведения ООС, а сейчас возглавляет Киевскую ОВА;

→ командующий войсками ОК "Север" генерал-майор Виктор Николюк: столицу во многом спасли его бойцы в Черниговской и Сумской областях;

→ начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов: его бойцы творят настоящие чудеса на разных участках фронта, когда-нибудь о них напишут в книгах;

→ ССО, артиллеристы, десантники, авиация и все виды, роды и силы Украинской армии – это настоящие герои.

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Евгений Пилипенко

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