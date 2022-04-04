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Залужный и команда. Ни у кого в Европе нет военного опыта такого масштаба – Резников

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 11:38
Залужный и команда. Ни у кого в Европе нет военного опыта такого масштаба – Резников - Фото
Валерий Залужный и Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Опыта военного управления такого масштаба, который сейчас получает главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, нет ни у кого в Европе. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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"Можно сказать многое. Главное – это Воин, отвечающий уровню вызовов, стоящих перед Украиной. А они – огромные. <...> Хочу, чтобы все осознали. В Европе нет больше ни одного военачальника, имеющего опыт военного управления подобного масштаба. Ни одного! Во всем мире таких – единицы", – пишет глава Минобороны.

Резников также перечислил членов команды Залужного, командиров и Силы обороны:

→ замглавкома генерал-лейтенант Евгений Мойсюк;
→ замглавкома генерал-полковник Николай Балан;
→ начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала и все его офицеры;
→ командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, непосредственно отвечающий за оборону Киева и области;
→ генерал-лейтенант Александр Павлюк, который достойно встретил российское нашествие в зоне проведения ООС, а сейчас возглавляет Киевскую ОВА;
→ командующий войсками ОК "Север" генерал-майор Виктор Николюк: столицу во многом спасли его бойцы в Черниговской и Сумской областях;
→ начальник ГУР генерал-майор Кирилл Буданов: его бойцы творят настоящие чудеса на разных участках фронта, когда-нибудь о них напишут в книгах;
→ ССО, артиллеристы, десантники, авиация и все виды, роды и силы Украинской армии – это настоящие герои.

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война Валерий Залужный генштаб
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