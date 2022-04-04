Резников: Каждого российского палача ждет расплата. Главное из обращения министра обороны

Россия потерпела поражение под Киевом: первое сражение за столицу украинские силы обороны выиграли, но Украине нужно быть готовым к любым следующим сценариям полномасштабного вторжения России. Об этом и о многом другом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Главное из его обращения к военнослужащим, добровольцам и украинскому народу в целом:

→ Киевская область освобождена от врага, россияне отступают в Черниговской и Сумской, чтобы перегруппироваться и изменить направление ударов. Вечная слава погибшим защитникам Киева;

→ Продолжаются тяжелые бои в Харьковской области и на Донбассе, наши войска теснят оккупантов на Херсонщине; в непростой ситуации остается Чернигов, а героические защитники Мариуполя уже стали буквально легендами;

→ Только в одной Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре (резня 1991 года. – Ред.). Убийства там – это сложно квалифицировать даже как терроризм или преступление, это сущность российских палачей. В последний раз такое делали эсэсовцы;

→ Это зло не останется безнаказанным: наша разведка устанавливает личности каждого палача, и каждый их них в свое время получит расплату;

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→ С начала вторжения у нас – 84 Героя Украины, половина из которых, к сожалению, удостоены этого звания посмертно;

→ За тот же период 18 офицеров получили звание бригадного генерала - это точно не кабинетные командиры;

→ Главнокомандующий ВСУ Залужный – Воин. В Европе нет больше ни одного военачальника с опытом военного управления такого масштаба, в мире таких единицы. Многие наши топ-военные ему под стать: Мойсюк, Балан, Шаптала, Сырский, Николюк, Павлюк, Буданов;

→ Нам придется сделать еще многое и быть готовыми к любым сценариям. Но в Украине уже сформировано настоящее боевое братство между всеми силами обороны;

"Вся Украина сегодня закаляется в бою. И обязательно победит. Слава Украине!", – резюмировал Резников.

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Евгений Пилипенко

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