Залужный с Епифанием: Мы добились уже многих побед, Бог и правда на нашей стороне

Силы обороны Украины добились многих побед над российскими захватчиками. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, передает Генштаб.

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"Бог и правда на нашей стороне, поэтому Украина победит. Мы уже добились многих побед, разрушив планы кремлевского тирана быстро покорить нас. Мы сплотили вокруг себя десятки стран, цивилизованный мир, людей доброй воли, которые вместе с нами противостоят российскому тирану и его террору", – сказал Залужный.

Главком ВСУ вручил предстоятелю ПЦУ нагрудный знак "За содействие войску".

Митрополит Епифаний вручил генералу Залужному орден святого Юрия Победоносца и сказал, что главнокомандующий ВСУ для многих украинцев стал настоящей легендой, героем, искусным военачальником.

"Он как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины уверенно стоит во главе нашего войска, наших защитников, которые воюют со злом и тьмой", – сказал Епифаний.

8 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов встретился с Епифанием и заявил о наступлении "решающего периода" российско-украинской войны.

Наталія Медведєва

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