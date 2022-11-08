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Буданов заявил о наступлении решающего периода войны

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08.11.2022, 21:36
Буданов заявил о наступлении решающего периода войны - Фото
Фото - сайт ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о наступлении "решающего периода" российско-украинской войны. Об этом он сказал на встрече представителей украинской разведки с митрополитом Православной церкви Украины Епифанием, сообщает пресс-служба ГУР.

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Офицеры-разведчики обсудили с Епифанием текущие события войны, освобождение из плена украинских воинов и перспективы полной деоккупации Украины.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", – заявил Буданов.

Епифаний подчеркнул, что сейчас каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками.

"Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Враг свирепый и лукавый, так что пусть Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", – сказал Епифаний.

Митрополит наградил Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца.

  • Ранее Буданов заявил, что Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России.
  • Начальник ГУР отметил, что сейчас военная группировка в Беларуси не выглядит, как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон. 
  • Буданов прогнозирует, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым. 
Оксана Житнюк
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война гур епифаний Кирилл Буданов
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