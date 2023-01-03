Залужный рассказал о ситуации на фронте

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал главе Объединенного комитета начальников штабов США об изменениях в оперативно-стратегической обстановке на фронте. Об этом он сообщил в Telegram.

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Залужный написал, что провел первый в 2023 году телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал ему об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины.

Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.

Наиболее сложной остается ситуация на участке Соледар – Бахмут-Майорск, где оккупанты пытаются продвигаться вперед "фактически по трупам своих", но Силы обороны сдерживают их наступление ценой сверхусилий.

На Донецком направлении ВСУ удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия. Оборонительные рубежи на Запорожском направлении надежны. ВСУ предпринимает усилия по защите от российских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры.

Залужный поблагодарил генерала Милли за предоставленные при его активном содействии ЗРК. "Сегодня они спасают жизнь, прежде всего, гражданских граждан Украины", – отметил главком.

Военные руководители также обсудили, что нужно ВСУ для продолжения борьбы с агрессором, которая, как было подчеркнуто, "является гарантией безопасности во всей Европе".

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Сергій Бережний

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