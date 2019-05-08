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08.05.2019, 14:22

Заместитель генпрокурора уволен, но продолжает работать в ГПУ

Заместитель генпрокурора уволен, но продолжает работать в ГПУ - Фото
Евгений Енин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее Евгений Енин подавал в отставку

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Заместитель генерального прокурора Евгений Енин был уволен с должности еще 26 апреля, но до сих пор продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларису Сарган. 

Она подтвердила, что Енин продолжает работать в ГПУ на должности прокурора. 

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25 апреля 2019 года совет прокуроров провел специальное заседание и рекомендовал Луценко уволить Енина. Сам замглавы ГПУ подал в отставку 24 апреля. 

Енин занимался, в том числе, делом об экстрадиции в РФ ингуша Тимура Тумгоева, входившего в состав добровольческого подразделения в Донбассе, а также возвращением денег окружения беглого экс-диктатора Виктора Януковича

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Теги: гпу, евгений енин
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