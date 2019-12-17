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Заместитель Скалецкой написала заявление об увольнении: причины

Заместитель Скалецкой написала заявление об увольнении: причины - Фото
Младена Качурец (фото - facebook.com/mladesya.brynska)
17.12.2019, 11:29

По словам чиновника, оставаться в дальнейшем на должности для нее по многим причинам - "это компромисс с совестью"

Заместитель министра здравоохранения Младена Качурец написала заявление об увольнении из Минздрава по собственному желанию. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству", - отметила чиновник, напомнив, что три месяца назад согласилась стать замом министра здравоохранения.

Качурец считает, что уже с первых дней после назначения "стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции не идет".

Фото: facebook.com/mladesya.brynska

По ее словам, она не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу программы деятельности Кабмина.

Чиновник подчеркнула, что до сих пор отсутствует утвержденный приказом распределение обязанностей между заместителями.

"Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Оставаться в дальнейшем в должности для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", - объяснила она.

Качурец уточнила, что планирует в дальнейшем работать над "воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы", но не с этим составом Минздрава.

О своем увольнении также сообщил гендиректор госучреждения Центр общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

  • 6 декабря сообщалось, что руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко до конца года уволится из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой.
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увольнение минздрав фото заявление Младена Качурец
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