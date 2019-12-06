Перешли черту. Директорат МОЗ увольняется после скандала с Супрун

Ирина Литовченко (фото - Iryna Lytovchenko, Facebook)

Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко до конца года уволится из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой. Об этом она написала в Facebook.

Она объяснила, что "ценностные и мировоззренческие разногласия" перешли вчера все границы. По ее словам, руководство Минздрава якобы распорядилось удалить с сайта МОЗ всю информацию о предыдущей команде, которую возглавляла Уляна Супрун. Однако после того, как эта ситуация вызвала волну возмущения в соцсетях, от руководства поступило новое указание: восстановить удаленные записи – и опубликовать на сайте "анти-фейк новость", в которой их пропажу необходимо было объяснить техническими работами. При этом, заверяет Литовченко, сегодня вчерашним числом была опубликована новость о том, что якобы техработы были плановыми - и о них предупреждали заранее.

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По словам Литовченко, это был не первый подобный инцидент.

"Еще на первой или второй недели работы этого министра меня заставили переписывать ВСЕ протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун," потому Зоряна (Скалецкая, глава МОЗ, - ред.) нервничает", - рассказала Литовченко.

В придачу к описанным инцидентам она раскритиковала кадровую политику МОЗ и заявила, что руководство якобы давило на сотрудников директората.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пока не прокомментировала инцидент.

В середине сентября в Минздраве возник конфликт из-за кадровой политики нового руководства, в результате которого работа министерства фактически заблокирована.

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