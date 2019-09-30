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Скандал в Минздраве. Скалецкая сказала, когда встретится с людьми

Скандал в Минздраве. Скалецкая сказала, когда встретится с людьми - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: скриншот видео/Радио Свобода)
30.09.2019, 16:09

Министр заявила, что предыдущую встречу с ней не согласовали, а "что-то написали в фейсбуке"

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, комментируя конфликт в ведомстве, заявила, что не договаривалась о встрече с сотрудниками. Об этом она сегодня сказала Украинской правде.

"Что-то было написано в фейсбуке. Если у меня есть график и это со мной не согласовывалось, то значит, это не серьезный, и не взрослый подход", - отметила она. И добавила: встреча с сотрудниками Минздрава все-таки будет.

Говоря о сроках, Скалецкая назвала текущую неделю. "...но есть рабочий режим и гораздо больше острых вопросов, закрытие отчетности о проекте Всемирного банка и другие вопросы".

Глава ведомства вновь заявила, что "все работает в штатном режиме". В первую очередь, по ее словам, в Минздраве заняты интересами граждан и населения. А встречу с сотрудниками Минздрава она пообещала согласовать со своим рабочим графиком.

"Поверьте мне, за последние несколько недель я периодически ставлю график, а потом что-то меняется. Если сейчас я его поставлю, а потом возникнет какое-то эмердженси, то потом опять скажут , что я не хочу с кем-то встречаться. Я не хочу этих манипуляций. Только я пойму, что будет время, на которое ничего другого не появится, заседание в комитете или какой-то другой комитет", - пояснила она.

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