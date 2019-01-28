Заместителем главы Нацполиции назначили Козловского

Олег Козловский (фото - npu.gov.ua)

Олег Козловский назначен заместителем главы Национальной полиции. О назначении сообщил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД, передает корреспондент LIGA.net.

По данным пресс-службы Нацполиции, соответствующее представление о назначении на должность заместителя главы Нацполиции, начальника департамента оперативной поддержки Козловского было направлено в МВД.

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Аваков уточнил, что он уже подписал представление.

Основной функцией созданного департамента оперативной поддержки Национальной полиции является выявление скрытых преступных процессов и явлений, которые посягают на публичную безопасность и правопорядок.

За 26 дней избирательной кампании Нацполиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях.