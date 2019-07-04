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04.07.2019, 17:43

Зама для Луценко выбрали на Банковой - Седлецкая

Зама для Луценко выбрали на Банковой - Седлецкая - Фото
Сергей Кизь (фото - facebook.com/natalie.sedletska)

Сергей Кизь руководил подразделением, которое вело производства связанные с Приватом, а Андрей Богдан в то время как юрист работал на Коломойского

Идея о назначении Сергея Кизя заместителем генпрокурора Юрия Луценко принадлежит главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист проекта Схемы Наталья Седлецкая.

"У Юрия Луценко - новый заместитель. Решение согласовали на Банковой", - написала она.

По данным Седлецкой, именно департамент, который ранее возглавлял Кизь, сорвал спецоперацию НАБУ против первого замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которую подозревали в вымогательстве взятки.

Также, по словам Седлецкой, Кизь вел дело по даче взятки депутату Игорю Мосийчуку. Впоследствии Верховный суд признал незаконным снятие неприкосновенности с Мосийчука. После этого ГПУ отозвала ходатайство о его аресте.

Кроме того департамент Кизя расследовал якобы уклонение от уплаты налогов Новой почтой. "После встречи Луценко с представителями Новой почты претензии к предприятию были сняты", - написала журналистка.

"Идея повысить Кизя до должности заместителя, по нашим данным, принадлежит Андрею Богдану, главе офиса Президента - после проведения с ним ряда встреч в ГПУ и АП", - сообщила Седлецкая.

При этом ее источники отмечают, что Богдан и Кизь знакомы давно. Кизь руководил подразделением, которое вело производства связанные с Приватом, а Богдан в то время как юрист работал на Игоря Коломойского.

В пресс-службе ГПУ вчера сообщили, что Луценко назначил Кизя замгенпрокурора своим приказом.

 

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Теги: гпу, юрий луценко, андрей богдан, Сергей Кизь
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