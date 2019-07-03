Луценко назначил себе нового заместителя

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Сегодня, 3 июля, приказом генерального прокурора Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров на должность заместителя генпрокурора назначен государственный советник юстиции 3 класса Сергей Кизь. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что Сергей Кизь работает в органах прокуратуры с 2002 года, до этого занимал должность начальника департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

30 мая президент Владимир Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. Их не уволили. В комитете Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили, что в представлении Зеленского об увольнении генпрокурора "не указаны основания для такого решения".

2 июля президент предпринял еще одну попытку убедить Верховную Раду немедленно уволить генпрокурора Юрия Луценко и вместо Павла Климкина назначить министром иностранных дел его зама Вадима Пристайко.