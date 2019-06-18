В комитете просят Зеленского указать основания увольнения Луценко

Андрей Кожемякин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В комитете Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили, что в представлении президента Владимира Зеленского об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не указаны основания для такого решения. Об этом во время согласительного совета сообщил глава комитета Андрей Кожемякин, передает УНИАН.

По его словам, подкомитет "категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета", так как в нем не указаны законные основания для увольнения генпрокурора.

Таковыми, отметил Кожемякин, являются либо заявление самого генпрокурора, либо представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, либо наличие задолженности по уплате алиментов.

"Если я его завтра поставлю (на заседание комитета, - ред.), то они (члены комитета, - ред.) не придут, и не будет кворума. То есть, у нас патовая ситуация", - отметил Кожемякин.

По его словам, в президентском представлении не только не указано, на каких основаниях необходимо уволить Луценко, но и не указано, кто будет докладывать по этому вопросу во время его рассмотрения на заседании Рады.

Кожемякин призвал глав фракций и комитетов совместно с представителем президента в парламенте найти выход из этой коллизии.

"Или я предлагаю Верховной Раде рассмотреть этот вопрос, скажем так, самостоятельно, без комитета, без рассмотрения этого представления", - сказал Кожемякин.

Напомним, в представлении Зеленского указано, что назначение Луценко на должность произошло с нарушением Конституции и закона о прокуратуре, так как претендент на этот пост, считает президент, должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее пяти лет.