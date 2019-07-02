Зеленский попросил Раду уволить Луценко с Климкиным - и улетел

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский предпринял еще одну попытку убедить Верховную Раду немедленно уволить генпрокурора Юрия Луценко и вместо Павла Климкина назначить министром иностранных дел его зама Вадима Пристайко. Сообщение об этом размещено на сайте главы государства.

Все три представления президент внес на рассмотрение народных депутатов еще 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями п. 12 и 25 ч. 1 ст. 85, п. 10 и 11 ч. 1 ст. 106 Конституции прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - призвал Зеленский в письме парламентариям за 1 июля.

Сегодня президент уже находится с рабочим визитом в Канаде.

30 мая президент внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. Их не уволили. В комитете Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили, что в представлении Зеленского об увольнении генпрокурора "не указаны основания для такого решения".

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