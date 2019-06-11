Рябошапка: Зеленский вносит представление об увольнении Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, есть нормы закона о прокуратуре, что генпрокурором должен быть человек с высшим юридическим образованием и иметь опыт в сфере права. "Соответствующего опыта у Луценко нет, и президент вносит представление об увольнении с должности генпрокурора", - отметил Рябошапка.

30 мая Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. Их не уволили.

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