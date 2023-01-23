Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко идет с должности – нардеп

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко идет с должности, заявил в понедельник вечером депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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"Уволили Кирилла Тимошенко, заместителя [председателя] ОП. Скорее всего, вместо него будет Алексей Кулеба, который губернатор [председатель Киевской ОВА]", – говорится в его Telegram.

То, что Тимошенко написал заявление об отставке, со ссылкой на источники также подтвердила Украинская правда.



LIGA.net обратилась за комментарием к самому Тимошенко, но он не ответил.

Собеседники LIGA.net в руководстве ОП и фракции Слуга народа в конце прошлой недели сообщали, что Тимошенко может потерять свой пост, но не уточняли, за что именно.

Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. В ходе президентской кампании 2019 работал в штабе Владимира Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации Зеленского.

Также, по данным Железняка, должность потерял заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Он, по данным журналиста Украинской правды Михаила Ткача, в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе генпрокурора Андрея Костина, но ответа пока не получила.

В последний раз кадровые изменения в руководстве Офиса президента происходили еще до начала полномасштабной войны – в ноябре 2021 года заместителем председателя ОП вместо Юлии Свириденко стал Ростислав Шурма.

Андрій Водяний

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