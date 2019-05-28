Замглавы АП Тимошенко рассказал, как работает Банковая Зеленского

Кирилл Тимошенко (скриншот из видеозаписи)

Работа в Администрации президента при Владимире Зеленском не сильно отличается от работы предвыборного штаба бывшего шоумена. Об этом рассказал НВ замглавы АП Кирилл Тимошенко.

"У нас есть совещания. У нас были распределены задачи в штабе, так и сейчас они распределены. Как мы встречались узким кругом, так и сейчас встречаемся каждый день, только с уже действующим президентом", - рассказал он.

Когда есть оперативные задачи, говорит он, "не проблема взять и позвонить".

"Президент и сюда (в кабинет Тимошенко, - ред.) приходил, и я к нему поднимаюсь. У нас нет здесь такого, что: "Приемная, алло, а можно мне зайти?" Мы как-то спокойно к этому относимся", - отметило он.

Тимошенко ранее рассказал, почему Зеленский пошел на скандал, назначив главой АП адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана.

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