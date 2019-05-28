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28.05.2019, 12:59

Замглавы АП о назначении Богдана: Лучше скандал, чем все рухнет

Замглавы АП о назначении Богдана: Лучше скандал, чем все рухнет - Фото
Кирилл Тимошенко (скриншот из видеозаписи)

У президента посетовали, что команда прошлого главы государства якобы "все бросила и уехала", и потому управлять Банковой поставили Андрея Богдана

Адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан был назначен на должность главы Администрации президента потому, что кроме него "нет больше в команде человека, которому доверяет президент" Владимир Зеленский. Об этом рассказал НВ замглавы АП Кирилл Тимошенко.

По его словам, он хорошо знает Богдана - "мы давно дружим".

Тимошенко добавил, что президент также доверяет и первому помощнику Сергею Шефиру, который был продюсером и сценаристом студии Квартал 95, играл в КВН.

"И Шефир. Но это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча", - сказал он, добавив, что на Банковой "много всяких нюансов", которые предыдущая команда якобы "кинула и уехала".

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Именно поэтому, утверждает Тимошенко, и был назначен Богдан.

"Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - заявил чиновник.

21 мая Зеленский назначил главой АП Богдана, его замами стали люди из студии Квартал 95. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. В тот же день Богдан заявил, что Зеленский хочет вынести на "народный референдум" вопрос о мире с РФ, чем вызвал скандал.

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Теги: администрация президента, андрей богдан, Кирилл Тимошенко
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