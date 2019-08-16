Замглавы Нацполиции подал в отставку: фото

Константин Бушуев (Фото: facebook.com/konstantin.bushuev.177)

Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев подал в отставку. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - написал Бушуев.

Константин Бушуев родился в 1977 году в Калуше Ивано-Франковской области. В органах внутренних дел - с 1995 года.

В декабре 2015 года назначен заместителем председателя Национальной полиции.

К основным направлениям егоо деятельности относились координация подразделений кадрового, материально-технического, юридического, финансового, организационного обеспечения, международные связи, взаимодействие с государственными органами, общественностью и средствами массовой информации.

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