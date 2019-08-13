Янтарное дело: глава лесхоза увольняется по требованию Зеленского

Андрей Куринский (Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy)

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении по требованию президента Владимира Зеленского. Текст заявления на имя заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов он опубликовал в Facebook.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - написал Куринский в заявлении.

Документ датирован 12 августа.

Кроме того, Куринский опубликовал открытое письмо президенту, в котором указывает, что Зеленского, который на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам, "сознательно или бессознательно ввели в заблуждение". В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области.

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