Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Янтарное дело: глава лесхоза увольняется по требованию Зеленского

Янтарное дело: глава лесхоза увольняется по требованию Зеленского - Фото
Андрей Куринский (Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy)
13.08.2019, 19:12

Куринский опубликовал открытое письмо президенту

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении по требованию президента Владимира Зеленского. Текст заявления на имя заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов он опубликовал в Facebook.

"Прошу Вас уволить меня по соглашению сторон", - написал Куринский в заявлении.

Документ датирован 12 августа.

Кроме того, Куринский опубликовал открытое письмо президенту, в котором указывает, что Зеленского, который на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам, "сознательно или бессознательно ввели в заблуждение". В письме также говорится об основных проблемах лесной отрасли области.

Читайте также: ОПУ: Правоохранители сотрудничали с криминалитетом - видео

Напишите нам
Андрей Куринский янтарь житомирская область
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 