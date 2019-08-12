ОПУ: Правоохранители сотрудничали с криминалитетом - видео

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Замглавы Офиса президента сообщил, что из-за неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов в бюджет не поступают миллиарды долларов

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры сотрудничали с криминалитетом в Житомирской области. Об этом он сказал во время совещания в Олевске, которое Офис президента транслировал в Facebook.

Гончарук сообщил, что из-за незаконной добычи янтаря в бюджет Украины не поступают миллиарды долларов. По его словам, так происходит из-за сотрудничества правоохранителей с криминалитетом.

"Почему так? Все очень просто, сотрудники правоохранительных органов (СБУ, прокуратура, полиция) сотрудничали с криминалитетом в районах, где происходит незаконная добыча янтаря", - сказал Гончарук.

Он также добавил, что не видит причин, по которым сотрудники правоохранительных органов, работающие в этих районах, могут и дальше оставаться на своих должностях.

Президент Владимир Зеленский поддержал Гончарука, обратившись к главе Нацполиции Серегю Князеву с просьбой уволить начальников райотделов полиции.

"Обращаюсь к господину Князеву. И так, Ровенская область: Рокитновский, Дубровицкий, Володимирецкий, Заречненский и Сарненский районы - руководителей райотделов, пожалуйста, увольте. Они не помогают нашей стране. Мы потом разберемся, кто в схеме из них, а кто нет. Житомирская область - Олевский и Овручский районы и область - Ратновский и Любашевский районы", - заявил президент.

По данным СМИ, Алексей Гончарук является одним из кандидатов на должность премьер-министра.

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Теги: полиция, сбу, прокуратура, янтарь, алексей гончарук
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