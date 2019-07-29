Замглавы ОПУ: Никто не собирается устраивать диктатуру

Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не стоит опасаться диктатуры из-за того, что президентская партия Слуга народа может сформировать монобольшинство в парламенте. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Тимошенко заверяет, что на голосование депутатов фракции Слуга народа никто влиять не будет.

"Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса", - сказал замглавы ОПУ.

Однако перед голосованием, по его словам, депутатам необходимо будет "договориться, как мы будем голосовать".

При этом Тимошенко считает, что такие споры "не должны выходить наружу".

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого – президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - добавил он.

Слуга народа сможет сформировать большинство в Раде девятого созыва без участия партий-партнеров.