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Заммэра Славянска подозревают в терроризме и сепаратизме

Заммэра Славянска подозревают в терроризме и сепаратизме - Фото
Фото: depositphotos.com
26.11.2019, 13:15

В 2014 году под председательством подозреваемого главой исполкома избрали лидера бандформирования

Сообщено о подозрении в терроризме и сепаратизме одному из заместителей мэра Славянска Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Досудебное следствие установило, что в апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении псефдореферендума и "назначении" главаря одного из бандформирований "председателем исполкома горсовета".

СБУ пишет, что подозреваемый также "способствовал легализации" пророссийских боевиков путем создания "народной дружины". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным местной прессы, речь идет о Викторе Воропаеве, который в то время был заместителем Нели Штепы.

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