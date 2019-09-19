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Заммэра Винницы Скальский стал главой местной ОГА: его данные

Заммэра Винницы Скальский стал главой местной ОГА: его данные - Фото
Владислав Скальский (фото - пресс-служба Винницкого горсовета)
19.09.2019, 12:35

Предыдущим указом президент Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с этой должности "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины"

Новым руководителем Винницкой областной государственной администрации стал Владислав Скальский. Соответствующий указ №705/2019 о его назначении появился сегодня, 19 сентября, на сайте президента Владимира Зеленского.

Facebook-страница Винницкой ОГА вела трансляцию представления Скальского коллективу, представителям местных организаций и прессе.

По данным декларации на август 2019 года, зарплата Скальского в мэрии за год составила почти 302 000 грн, а предпринимательская деятельность жены - 650 000 грн. Доход жены от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) от некоего Валентина Асюченко - 851 500 грн.

Наличных у чиновника - $285 000, 145 000 евро и 220 000 грн, в банке - $16 638 и около 155 000 грн.

В собственности у семье - четыре земельных участка, три дома, две квартиры и гараж. Скальский ездит на Nissan X-Trail 2013 года, супруга - Skoda Superb 2015-го.

Также сегодня в Николаеве назначили нового главу местной ОГА Александра Стадника.

  • Скальский с июня 2016 года работал замом мэра Винницы.
  • В интервью Винницким новостям в 2018-м он рассказал, что с 2005 года работал в METRO Cash & Carry Украина, после переехал в Казахстан: "Оттуда меня "перекупила" крупнейшая сеть гипермаркетов в России".
  • В 2014 году вернулся в Украину и стал гендиректором ТЦ Ocean Plaza в Киеве.

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винница Владислав Скальский
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