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Замом Кличко могут назначить чиновника, которого рекомендовал Ермак

30.11.2020, 20:05
Замом Кличко могут назначить чиновника, которого рекомендовал Ермак - Фото
Алексей Кулеба (скриншот с видео)

Регламентная комиссия Киевсовета согласовала проект решения о назначении заместителем главы КГГА Алексея Кулебы, которого в апреле мэр Киева Виталий Кличко назначил главой Департамента благоустройства по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Гео Лерос.

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Кулебу предлагается назначить на должность заместителя главы Киевской горгосадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

В апреле Кличко заявил, что обратился к Ермаку, чтобы найти человека, который будет "абсолютно корректен, некоррумпирован и эффективен", и получил "рекомендацию господина Кулебы".

В то же время Кулеба говорит, что Ермак не помогал ему получить должность и их ничего не связывает.

Мэр Киева заверяет, что провел ряд собеседований – и рекомендованный Ермаком кандидат оказался лучшим. Он не жалеет о назначении. Кличко также добавил, что это неправда, что Ермак якобы "спас его" во время осеннего конфликта с на тот момент главой ОП Андреем Богданом.

Вадим Ребрина
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