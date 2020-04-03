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Кличко признался: назначил ответственного за МАФы по рекомендации Андрея Ермака

Кличко признался: назначил ответственного за МАФы по рекомендации Андрея Ермака - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
03.04.2020, 15:48

По словам мэра Киева Виталия Кличко, рекомендованный Ермаком кандидат был лучшим на собеседовании

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Алексея Кулебу главой Департамента благоустройства Киевского горсовета по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака, который на тот момент был советником президента Владимира Зеленского. Об этом Кличко рассказал в комментарии журналистам программы Схемы.

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"Одна рекомендация была господина Ермака относительно ... не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был, что касается коррупционной составляющей и касается КП "Благоустрій". Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция", - сказал он.

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По словам Кличко, он обратился к Ермаку, чтобы найти человека, который будет "абсолютно корректен, некоррумпирован и эффективен", и получил "рекомендацию господина Кулебы". В то же время Кулеба говорит, что Ермак не помогал ему получить должность и их ничего не связывает.

Мэр Киева заверяет, что провел ряд собеседований - и рекомендованный Ермаком кандидат оказался лучшим. Он не жалеет о назначении. 

Кличко также добавил, что это неправда, что Ермак якобы "спас его" во время осеннего конфликта с на тот момент главой ОП Андреем Богданом.

  • 4 ноября 2019-го Кулеба стал главой Департамента благоустройства Киевского горсовета.
  • 29 марта 2020-го депутат Слуги народа Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат Андрея Ермака Денис в августе-октябре 2019-го якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Фигурант роликов ответил, что в видео "вырван контекст" и он "обсуждал проекты", а не назначения людей. Андрей Ермак подал заявления в СБУ и ГБР, а Лерос  - в НАБУ.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности. В тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. 

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Марк Сировой
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