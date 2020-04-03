"Схемы": Ермак возвращался из Минска частным самолетом, на котором летает Пинчук

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возвращался с переговоров в Минске 11 марта на частном самолете, которым обычно летает олигарх Виктор Пинчук. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

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Съемочная группа "Схем" смогла зафиксировать пассажиров самолета с бортовым номером OE-LEO, который прилетел 11 марта в Киев из Минска. Ими оказались Ермак и второй президент Леонид Кучма.

В этот день оба они принимали участие в проходившей в Минске встрече трехсторонней контактной группы, на котором было подписано соглашение о планах создать консультативный совет с представителями ОРДЛО.

Журналисты отмечают, что этим самолетом пользуется Пинчук и члены его семьи.

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В комментарии "Схемам" Ермак рассказал, что время окончания встречи ТКГ не совпадало с графиком регулярных авиарейсов, и Кучма предложил ему полететь в Киев вместе с ним. Ермак утверждает, что не знает, кто оплачивал перелет и кому принадлежит самолет.

Юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан пояснила Радио Свобода, что должность руководителя ОП попадает под действие антикоррупционного законодательства. Если перелет Ермака стоил больше, чем один прожиточный минимум - 2027 гривень, - то это может рассматриваться как незаконный подарок, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа.

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