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"Схемы": Ермак возвращался из Минска частным самолетом, на котором летает Пинчук

"Схемы": Ермак возвращался из Минска частным самолетом, на котором летает Пинчук - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)
03.04.2020, 15:14

Глава Офиса президента Андрей Ермак возвращался с переговоров в Минске на частном самолете, которым летает олигарх Виктор Пинчук

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возвращался с переговоров в Минске 11 марта на частном самолете, которым обычно летает олигарх Виктор Пинчук. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

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Съемочная группа "Схем" смогла зафиксировать пассажиров самолета с бортовым номером OE-LEO, который прилетел 11 марта в Киев из Минска. Ими оказались Ермак и второй президент Леонид Кучма.

В этот день оба они принимали участие в проходившей в Минске встрече трехсторонней контактной группы, на котором было подписано соглашение о планах создать консультативный совет с представителями ОРДЛО.

Журналисты отмечают, что этим самолетом пользуется Пинчук и члены его семьи.

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В комментарии "Схемам" Ермак рассказал, что время окончания встречи ТКГ не совпадало с графиком регулярных авиарейсов, и Кучма предложил ему полететь в Киев вместе с ним. Ермак утверждает, что не знает, кто оплачивал перелет и кому принадлежит самолет.

Юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан пояснила Радио Свобода, что должность руководителя ОП попадает под действие антикоррупционного законодательства. Если перелет Ермака стоил больше, чем один прожиточный минимум - 2027 гривень, - то это может рассматриваться как незаконный подарок, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа.

  • 29 марта депутат СН Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.
  • 30 марта САП открыла уголовное дело по факту возможного коррупционного преступления при назначении на госдолжности, в тот же день Лерос сообщил, что ГБР завело на него уголовное дело по четырем статьям по заявлению Ермака. В ГБР эту информацию подтвердили.
  • По словам Дениса Ермака, он обсуждал с собеседниками не должности, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.
  • Вчера, чтобы объяснить ситуацию, с руководством СН встретились президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.

Читайте также: "Ермак знал о записях еще осенью". Как прошла встреча Зеленского со Слугой народа

Денис Юдин
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