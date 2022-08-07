UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Запорожский ГУЛАГ". В России предложили создать концлагеря для украинских учителей: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 00:36
Скриншот видео

Российские пропагандисты предлагают создавать в Украине концлагеря, в частности, для учителей, которые продолжают учить детей по украинской программе на оккупированных Россией территориях Запорожской области. С таким предложением выступил сотрудник российского пропагандистского радио Комсомольская правда Сергей Мортан, передает журналист Денис Казанский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сюжете один пропагандист жалуется другому, что на оккупированной территории Запорожской области "половина учителей отказалась выходить на работу" и намерены с 1 сентября дистанционно учить детей по украинской программе на украинском языке. Он хотел бы, чтобы таких учителей расстреливали, а их семьи брали в заложники.

На что второй пропагандист заявляет, что "не стоит" их расстреливать, но нужно отнять банковые карты и выселить из квартир.

"Ну вот что-нибудь в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например, а! Они ждут же ГУЛАГа, так дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась. Почему бы вот действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький такой, в степи, вот под палящим солнцем для учителей, которые еще не научились нашу прекрасную родину любить", – заявил российский пропагандист.

Читайте также: ГУР: В Запорожской области оккупанты ищут массовку для акций в поддержку "референдума"

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
запорожская область гулаг концлагерь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 