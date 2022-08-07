"Запорожский ГУЛАГ". В России предложили создать концлагеря для украинских учителей: видео

Российские пропагандисты предлагают создавать в Украине концлагеря, в частности, для учителей, которые продолжают учить детей по украинской программе на оккупированных Россией территориях Запорожской области. С таким предложением выступил сотрудник российского пропагандистского радио Комсомольская правда Сергей Мортан, передает журналист Денис Казанский.

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В сюжете один пропагандист жалуется другому, что на оккупированной территории Запорожской области "половина учителей отказалась выходить на работу" и намерены с 1 сентября дистанционно учить детей по украинской программе на украинском языке. Он хотел бы, чтобы таких учителей расстреливали, а их семьи брали в заложники.

На что второй пропагандист заявляет, что "не стоит" их расстреливать, но нужно отнять банковые карты и выселить из квартир.

"Ну вот что-нибудь в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например, а! Они ждут же ГУЛАГа, так дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась. Почему бы вот действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский ГУЛАГ, аккуратненький такой, в степи, вот под палящим солнцем для учителей, которые еще не научились нашу прекрасную родину любить", – заявил российский пропагандист.

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Наталия Медведева

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