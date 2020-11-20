Запущен проект LIGA Радників: уникальная база советников и помощников руководства страны

Проект – "Google для тайных уголков украинской власти". Уже есть данные о более 3300 советников/помощников, влияющих на ключевые решения в стране

Вчера, 19 ноября, LIGA.net запустила проект LIGA Радників: это база данных советников и помощников украинских топ-чиновников. По состоянию на 19 ноября список насчитывает свыше 3300 человек из окружения первых лиц государства. Наполнение базы продолжается.

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В рамках дальнейшей реализации проекта мы изучим закулисье украинской власти: на протяжении 2020 и 2021 годов будет опубликована серия статей и видеоматериалов о роли института советников в управлении страной.

Проект стал возможен благодаря помощи Госдепартамента США. Мнения, высказанные в рамках проекта, являются мнением автора/авторов и не обязательно отражают взгляды внешнеполитического ведомства США.

О чем проект

За главными решениями в стране стоят несколько десятков топ-чиновников. А еще – свыше 500 человек, пребывающих "в тени". Именно столько действующих советников и помощников окружают руководство страны. Эти люди из второго эшелона власти – главный фокус нашего нового проекта LIGA Радників.

База наполняется данными об окружении ключевых фигур государства за последние 20 лет. Кто все эти люди, кому и когда они давали советы по управлению государством? Информация собрана на сайте LIGA Радників с удобным сервисом поиска.

Наша цель

Сделать украинскую власть прозрачной, персонифицировать окружение топ-руководителей, выявить и нейтрализовать возможные конфликты интересов. Мы убеждены, что это будет способствовать повышению эффективности власти, улучшению качества государственных решений и, как следствие, – благосостояния всех украинцев.

Полный список

В базе данных уже сейчас можно найти советников и помощников руководителей таких госучреждений:

Президент Украины

Офис президента

21 министерство

19 государственных служб

11 государственных агентств

4 государственных инспекции

Нацбанк

Офис генпрокурора

Конституционный суд Украины

Высший совет юстиции

Высшая квалификационная комиссия судей

Государственное бюро расследований

Управление государственной охраны

Государственная судебная администрация

Государственное ипотечное учреждение

Государственное управление делами

Центральная избирательная комиссия

Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фонд госимущества

Пенсионный фонд

Укроборонпром

Госкомитет телевидения и радиовещания

Администрация морских портов Украины

Руководители ряда госпредприятий и компаний с госдолей (Укрзализныця, Укрспирт, аэропорт Борисполь и т.д.)

Почему этот проект важен?

Окружение топ-чиновников – это непубличное сообщество, которое имеет большое влияние на все важные процессы в государстве. Полтысячи нынешних советников – это численность полноценного министерства и фактически еще один, неформальный, институт власти.

Две трети этого сообщества являются советниками на общественных началах: они не несут ответственности за принятые под их влиянием решения. Хотя иногда именно с их участием решаются вопросы ценой в миллиарды гривен.

Лишь немногие госструктуры обнародуют информацию о назначении советников и помощников топ-руководства, а некоторые даже скрывает ее. Например, так действуют СБУ, ГБР и ряд госкомпаний, которые сейчас отказываются предоставить информацию полностью или частично.

Как мы собираем информацию

Мы получили более 200 ответов от госучреждений на журналистские запросы, чтобы наполнить базу.

Над проектом работает команда LIGA.net из шести человек.

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Евгений Пилипенко

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