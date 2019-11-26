Одиночество пожилых. Фонд Let's Help снял социальное видео

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Фонд Let's Help представил социальный ролик, посвященный одиночеству пожилых людей Украины

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Ежедневные рутинные дела не оставляют нам времени задуматься о тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе. Очень часто мы не замечаем страданий и боли, пока они не коснутся нас самих или наших близких.

Социальный ролик, который снял благотворительный Фонд Let's Help, призван напомнить об украинцах, которые живут в гериатрических пансионатах и нуждаются в нашей поддержке и внимании. Пожилые люди чувствуют то же, что и все мы: они по-прежнему молоды душой, хотят простых человеческих радостей, общения, вести достойную жизнь.

25 264 одиноких пожилых человека в Украине по стечению обстоятельств оказались в таких пансионатах. У каждого из них своя непростая судьба, которая привела их туда. Сами они не могут обеспечить себе элементарные условия комфорта и радуются даже простому человеческому общению.

Let's Help с программой "Достойная старость" стал первым фондом в Украине, который начал системно работать с гериатрическими пансионатами и менять качество жизни одиноких пожилых людей к лучшему. На данный момент Let's Help работает в 8 областях страны - более 8000 людей в 143 гериатрических пансионатах Украины находятся под опекой Фонда.

Режиссер: Даша Ши
Оператор: Максим Лебедь
Продюсер: Соня Аркулинская

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СПРАВКА. Фонд Let's Help создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. Основатели покрывают все админрасходы Фонда, что дает возможность 100% взносов тратить на реализацию благотворительных программ. Фондом осуществляется системная помощь 120 гериатрическим пансионатам в семи областях. В этих заведениях металлическая посуда заменена на стеклокерамическую, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Более 6000 людей из таких пансионатов находятся под опекой Фонда. Для них организовывается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организовываются концерты. В 28 пансионатах установлена мониторинговая система экстренного вызова, который передается сигналом от кровати клиента к персоналу.

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Теги: Let's Help, благотворительность
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