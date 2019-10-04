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04.10.2019, 17:26

Фонд Let's help провел танцевальный праздник в Мариинском парке

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Участнков праздника ожидало множество сюрпризов от организаторов и партнеров мероприятия

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

В Международный день пожилого человека на смотровой площадке Мариинского парка в Киеве фонд Let's help (входит в группу компаний ЛИГА) провел музыкальный праздник для столичных пенсионеров под лучшие хиты их молодости. В праздновании также приняли участие публичные люди, лидеры мнений, журналисты и блогеры, а также министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Директор фонда Ольга Бондаренко поздравила гостей и пообещала сделать танцевальный праздник ежегодной традицией к Международному дню пожилых людей. Председатель наблюдательного совета фонда Дмитрий Бондаренко приехал на праздник сразу после завершения благотворительной ярмарки "Бабушка Bakery", на которой он угощал сотрудников группы компаний ЛИГА собственноручно приготовленными сладостями. Журналист и блогер Богдан Кутепов присоединился к компании самых активных танцовщиц. С особыми эмоциями гости приняли приглашение на танец-знакомство "Падеграс" от дебютантов Венского бала в Украине, курсантов военного института Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Также гости активно танцевали  на мастер-классе инструкторов студии GOLDANCE.

После выступления музыкальной группы праздник продолжился ретро-хитами от DJ и праздничным  номером от танцевального дуэта, которые исполнили вальс "Элегия" под песню Demis Rosses "Lost in love".

Организаторы выражают благодарность партнерам праздника Coca-Cola Бевериджиз Украина, которые обеспечили водой всех гостей мероприятия, Aroma Kava за подарочные сертификаты на напитки и сладости в заведениях сети и компаниям CPI-Kiev, ABMcloud, сотрудники которых были волонтерами мероприятия.

15 мая фонд Let's Help провел бесплатный концерт для 1800 пожилых людей.

СПРАВКА. Благотворительный фонд Let's Help был создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. Основатели покрывают все административные расходы Фонда, что дает возможность 100% благотворительных взносов тратить на реализацию благотворительных программ. Let's help осуществляется системная помощь 120 гериатрическим пансионатам в семи областях Украины. В частности, в этих заведениях заменена металлическая посуда на стеклокерамическую, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Более 6000 людей из гериатрических пансионатов Украины находятся под опекой Фонда. Для них организовывается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организовываются концерты. В 28 гериатрических пансионатах установлена мониторинговая  система экстренного вызова, который передается сигналом от кровати клиента гериатрического заведения к персоналу.

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Теги: Let's Help, танцы, благотворительность
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