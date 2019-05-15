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15.05.2019, 17:10

Фонд Let's Help организовал концерт для 1800 пожилых людей

Фонд Let
Фото: Let's Help

С бесплатным концертом для старшего поколения выступили Алла и Максим Кудлай

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LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Фонд Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА) организовал благотворительный концерт в Международном центре культуры и искусств в центре столицы для 1800 пожилых людей, сообщает пресс-служба фонда. На концерт помогли добраться пожилым людям из Киева и области. С бесплатным концертом для старшего поколения выступили Алла и Максим Кудлай.

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Благотворительный фонд Let's Help уже второй раз организовывает концерты в рамках программы Достойная старость, призванной качественно изменить жизнь пожилых людей. Фонд на протяжении четырех лет помогает гериатрическим пансионатам (фоторепортаж с предыдущей акции).

"Команда фонда поставила перед собой следующие задачи: установить каждому подопечному кнопку вызова персонала; обновить кровати; приобрести новые комплекты постельного белья; закупить современные санитарные средства; обеспечить специфическими бытовыми средствами; сделать косметический ремонт и обновить коммуникации; по необходимости создать атмосферу домашнего уюта; ввести учебные программы для персонала", - рассказывают в фонде.

Справка. МБФ Let's Help входит в ГК ЛИГА и уже более 4-х лет заботится о жизни пожилых людей в Украине, реализуя программу Достойная старость. Одной из основных задач фонда является повышение ценности пожилого человека в обществе. Фонд системно помогает бабушкам и дедушкам, проживающим в 83 гериатрических пансионатах Киевской, Черкасской, Львовской, Житомирской и Черниговской областей. Количество подопечных - более 3000 человек.

Читайте также: Фонд Let's Help научит пансионаты заботиться о пожилых людях

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Теги: Lets Help, благотворительность
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