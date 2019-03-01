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01.03.2019, 14:44

Фонд Let's Help научит пансионаты заботиться о пожилых людях

Фонд Let
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вместе со специалистами института геронтологии благотворительный фонд разработал уникальную авторскую программу

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Фонд Let's Help (входит в группу компаний ЛИГА) проведет масштабную учебную программу для сотрудников гериатрических пансионатов по уходу за пожилыми людьми.

Вместе со специалистами института геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева и специалистами по менеджменту будет запущена авторская программа для персонала гериатрических пансионатов. Основная цель учебной программы - запустить трансформационные процессы в подходе по уходу за людьми пожилого возраста, говорят в фонде.

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Программа включает в себя знакомство с особенностями питания в пожилом возрасте, фандрайзинг для организаций, общие вопросы и принципы организации паллиативной помощи, особенности заболеваний в пожилом возрасте и особенности ухода за клиентами.

Один из дней учебной программы посвящен работе с руководителями учреждений, которые будут получать инструменты менеджмента.

"Мы будем говорить о принципах системного подхода управления учреждением и современных трендах в менеджменте, структурировании собственных управленческих знаний и определении уровня зрелости команды", - сообщают в фонде.

После окончания учебной программы каждый участник получит учебные видеоролики, форму и сертификат о прохождении обучения.

Продолжительность обучения: 4 марта - 7 марта.

Вход для представителей СМИ - свободный (по аккредитации).

Контактное лицо для СМИ: Алена Данильченко (+38 093 168 92 88, alona.danylchenko@letshelp.com.ua)

Справка. МБФ Let's Help входит в ГК ЛИГА и уже более 3-х лет заботится о жизни пожилых людей в Украине, реализуя программу Достойная старость. Одной из основных задач фонда является повышение ценности пожилого человека в обществе. Фонд систематически помогает бабушкам и дедушкам, проживающим в 83 гериатрических пансионатах в пяти областях Украины: Киевская, Черкасская, Львовская, Житомирская и Черниговская. Количество подопечных - более 3000 человек.

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

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Теги: Lets Help, благотворительность
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