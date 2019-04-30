"Заражено темным прошлым". Зеленская – о переносе АП с Банковой

Елена и Владимир Зеленские (фото - ЕРА)

Администрация президента на улице Банковая в Киеве – это место, "зараженное темным отрицательным прошлым", сказала в интервью изданию Daily Beast жена избранного президента, будущая первая леди Елена Зеленская.

"Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет", - добавила она.

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Ранее избранный президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен сократить АП и перенести ее в другое место. Глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что обеспечить нормальное функционирование АП в случае ее переноса - возможно, но считает эту идею не лучшей.

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