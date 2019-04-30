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30.04.2019, 19:47

"Заражено темным прошлым". Зеленская – о переносе АП с Банковой

"Заражено темным прошлым". Зеленская – о переносе АП с Банковой - Фото
Елена и Владимир Зеленские (фото - ЕРА)

По словам будущей первой леди, у Зеленского рассматривают возможность сделать из АП на Банковой музей или передать его в какой-нибудь университет

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Администрация президента на улице Банковая в Киеве – это место, "зараженное темным отрицательным прошлым", сказала в интервью изданию Daily Beast жена избранного президента, будущая первая леди Елена Зеленская.

"Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет", - добавила она.

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Ранее избранный президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен сократить АП и перенести ее в другое место. Глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что обеспечить нормальное функционирование АП в случае ее переноса - возможно, но считает эту идею не лучшей. 

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Теги: администрация президента, Елена Зеленская
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