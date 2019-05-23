Зарегистрирована еще одна петиция об отставке Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

На сайте президента зарегистрировали еще одну петицию об отставке Владимира Зеленского "в случае невыполнения своих обещаний".

Документ обнародован вчера, 22 мая.

Инициатор петиции – Вадим Михальский.

"Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал украинское государство; достойные зарплаты, пенсии и соцвыплаты; и др.) - тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку", - говорится в петиции.

По состоянию на 15:46 23 мая она набрала 5004 голоса.

Первая петиция об отставке Зеленского за рекордное время набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25000 голосов.